Apparemment, Harry Styles est un fan de Rachel Green aka Jennifer Aniston. Un compte Instagram qui répertorie tous les looks de l’ex-membre des One Direction, a posté deux photos côte à côte le 19 octobre, avec à gauche le chanteur et de l’autre l’actrice. Tous deux portent le même T-shirt sur lequel il est écrit: «Save The Drama for your Mama». Sauf que sur celui de Harry Styles, l’inscription est brodée.