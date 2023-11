Harry Styles s'est rasé la tête: panique chez ses fans

Harry Styles: ses looks, sa voix, son sourire et sa tignasse savamment négligée. Mais ça, c’était avant. Durant un concert de U2 à Las Vegas (dans The Sphere, une salle à 2 milliards), le chanteur britannique de 29 ans est apparu en compagnie de sa petite amie supposée, l’actrice Taylor Russell, et la tête rasée, comme le montrent des photos partagées par TMZ.