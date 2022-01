Football – Hartlepool, le club de coeur de Meat Loaf

L’histoire remonte à 2003, alors qu’il était invité à l’émission Soccer AM de Sky Sports, le samedi matin. Il n’était pas un grand fan de football, mais il savait qu’on allait lui demander quel club il soutenait. «Je me suis dit que je ne voulais pas dire que j’étais un fan de Manchester United ou de Liverpool, un truc ennuyeux. Je voulais quelque chose de plus original. Alors, j’ai cherché une équipe de division inférieure, la plus bizarre possible. C’est un nom cool… Hartlepool»