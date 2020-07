Étudiants étrangers virés

Harvard et le MIT attaquent Trump devant un tribunal

Le président américain va révoquer les visas de tous les étudiants étrangers dont les cours sont donnés en ligne. Les unis sont furieuses.

Les universités de Harvard et du Massachusetts Institute of Technology (MIT), en tout cas, n’ont pas tardé à réagir et ont demandé mercredi à un tribunal fédéral de bloquer la décision du gouvernement. «Nous défendrons ce dossier avec détermination afin de permettre à nos étudiants étrangers – et aux étudiants étrangers de toutes les universités du pays – de continuer leurs études sans risquer d'être expulsés», a indiqué le président de Harvard, Lawrence Bacow, dans un tweet annonçant cette action.

Selon la plainte déposée mercredi devant le tribunal fédéral de Boston, qui vise le ministère de la Sécurité intérieure et la police de l'immigration et des douanes (ICE) et leurs responsables, cette décision a «plongé Harvard et le MIT – et tous les établissements d'enseignement supérieur aux Etats-Unis – dans le chaos.»