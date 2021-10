Etats-Unis – Harvard reste l’université la plus riche du monde

États-Unis : Harvard reste l’université la plus riche du monde

Le fonds de réserve de l’université américaine a dépassé les 50 milliards de francs, soit l’équivalent des réserves de la Banque centrale d’Afrique du Sud ou des Pays-Bas.

Getty Images via AFP

L’université américaine de Harvard a vu son fonds de réserve (endowment) augmenter de 27% en un an, selon son rapport financier annuel publié jeudi, ce qui en fait, plus que jamais, l’université la plus riche du monde.