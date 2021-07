Agression sexuelle : Harvey Weinstein débouté de sa demande de rejet de deux accusations

La juge a rejeté l’affirmation des avocats de la défense selon laquelle des faits de viol, qui auraient eu lieu dans une chambre d’hôtel entre 2004 et 2005, tombaient sous le coup de la prescription.

Harvey Weinstein, déjà reconnu coupable de viol à New York, a été transféré la semaine dernière en Californie, où il officiait comme faiseur de rois du cinéma avant sa disgrâce mais où désormais il comparaît devant un tribunal, accusé de viol et d’agression sexuelle par cinq femmes.

La juge en charge du dossier a rejeté l’affirmation des avocats de la défense selon laquelle des faits de viol et de sexe oral forcé, qui auraient eu lieu dans une chambre d’hôtel entre 2004 et 2005, tombaient sous le coup de la prescription.

Audience le 13 septembre

Âgé de 69 ans, Harvey Weinstein purge déjà une peine de 23 ans de prison à New York. Le producteur de «Shakespeare in Love» et «Pulp Fiction» a plaidé non coupable pour les 11 chefs d’accusation auxquels il fait face à Los Angeles. En cas de condamnation, il pourrait se voir rajouter une peine de 140 ans de prison à celle existante.