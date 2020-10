Los Angeles : Harvey Weinstein inculpé pour de nouveaux cas de viol

Le magnat déchu d’Hollywood est de nouveau dans le collimateur de la justice américaine pour le viol de deux femmes, dans un hôtel de Beverly Hills entre 2004 et 2010.

Au total, Harvey Weinstein est accusé à Los Angeles de viol et agression sexuelle sur cinq femmes. S’il est condamné, il encourt jusqu’à 140 années de prison.

Harvey Weinstein, magnat déchu d’Hollywood déjà condamné à New York pour viol et agression sexuelle et accusé de cas similaires par la justice californienne, a été à nouveau inculpé vendredi à Los Angeles pour le viol de deux femmes.