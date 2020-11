Suspicion de Covid-19 : Harvey Weinstein placé en isolement «court un risque extrême»

L'ancien producteur de cinéma, qui souffre de problèmes cardiaques et d'hypertension, est dans un état préoccupant. Actuellement en prison il aurait contracté le coronavirus.

En attente d'extradition vers Los Angeles



Dans une déclaration relayée par TMZ, les représentants du producteur ont déclaré : «Il ne faut pas s'étonner que M. Weinstein souffre de nombreuses maladies et affections, il a notamment des problèmes cardiaques et souffre d'hypertension et de sténose spinale. Nous travaillons avec le NYSDOCCS (New York State Department of Corrections and Community Supervision) et l'excellente équipe de la prison de Wende pour nous assurer que M. Weinstein reçoit les soins médicaux appropriés dont il a besoin». «Compte tenu de son état de santé général, de son âge et de sa maladie actuelle, il court un risque extrême», estiment ces proches.