Agressions sexuelles : Harvey Weinstein va aussi être inculpé au Royaume-Uni

Le producteur de cinéma, déjà condamné à 23 ans de prison à New York et poursuivi en Californie pour des affaires de viols, est désormais aussi poursuivi pour des faits similaires à Londres, en 1996.

New York, Californie…

Le jeudi 2 juin, le producteur déchu a vu son appel rejeté après sa condamnation, en 2020, à New York, pour agression sexuelle et viol. Pour ces affaires, il a écopé de 23 années de réclusion criminelle. Il a été transféré cet été à Los Angeles, pour y répondre des nouvelles accusations.

Il est accusé d’avoir violé ou sexuellement agressé cinq femmes dans des hôtels, entre 2004 et 2010. S'il est reconnu coupable de tous ces faits, le producteur encourt 140 années de prison, en plus de sa condamnation à New York.