action-aventure : Hasbro crée un studio de jeux vidéo à gros budget

La filiale Wizards of the Coast du géant américain des jouets planche sur un nouveau jeu vidéo de grande envergure tiré de la saga G.I. Joe.

L’éditeur américain de jeux de rôle et de cartes Wizard of the Coast («Magic: The Gathering» et «Dungeons & Dragons») a fondé un nouveau studio de jeux vidéo. Simplement nommée «New Raleigh-Durham Studio», en référence au lieu où elle est située en Caroline du Nord, cette nouvelle division va développer des jeux à gros budget pour consoles et PC basés sur les plus grandes franchises du géant des jouets Hasbro, maison-mère de Wizard of the Coast, rapporte le site spécialisé Gamerant.