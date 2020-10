Au terme de la rencontre, Marcu Rashford a évidemment gardé le ballon du match dans ses mains et il a quitté la pelouse d’Old Trafford avec son précieux souvenir. «Je crois que le manager voulait que je réussisse à élever le tempo, a déclaré le héros du soir au micro de BT Sport. Il y avait des espaces à utiliser. Bruno (Fernandes) et Paul (Pogba) avaient le pied sur le ballon, et on a réussi à être dangereux dès qu’on partait à l’attaque. En fait, on avait l’impression de pouvoir marquer à chaque fois qu’on arrivait vers la surface de réparation adverse. J’ai peut-être marqué trois buts, mais c’était une vraie performance collective. Les titulaires ont bien fait leur job, et les remplaçants aussi. On ne peut demander mieux en termes d’attitude et de désir de vouloir tuer le match.»