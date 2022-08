Belgique : Hatik: pas touche à sa casquette!

Interrogé par «Sudinfo», le festivalier est revenu sur l’incident: «J’ai attrapé sa casquette et je l’ai vu se retourner agressivement vers moi. Je me suis pris deux coups de poing», a-t-il raconté. Celui qui s’appelle Raphael a ensuite été emmené en dehors de la foule par des membres de la sécurité et aurait encore été malmené. «J’ai encore mal à la gencive, à la jambe, à la tête et au bras. Mes parents m’ont emmené à l’hôpital», a-t-il expliqué. Une plainte contre X a été déposée.