Coronavirus : Hausse alémanique des infections: Berset appelle les cantons à agir

Alain Berset a prévenu que la Suisse n’atteindrait pas l’objectif qu’elle s’était fixé de réduire les infections quotidiennes à 1000 pour Noël.

En déplacement à Bâle-Campagne pour y visiter un hôpital et un centre de tests avec les autorités, le ministre de la Santé a rappelé que la baisse enregistrée en novembre était principalement due aux cantons romands. Véritables «hotspots» de la 2e vague de coronavirus, ils ont fermé restaurants et bars jusqu’à la mi-décembre. Genève a même fermé les magasins non alimentaires.

Agir vite pour garantir la «voie suisse»

En Suisse alémanique, la baisse a été plus lente et les nouvelles infections augmentent même à nouveau dans plusieurs cantons. «C’est d’autant plus dangereux que l’on part d’un niveau élevé», met en garde Alain Berset. Restaurants et bars ne sont toutefois fermés qu’à Bâle-Ville depuis la semaine dernière.