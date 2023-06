Santé: Hausse de 6% prévue pour les primes maladie en 2024

«Sans la réduction des réserves imposée en politique, les primes n’auraient augmenté que d’environ 2,5% par an et par personne, ces dernières années, et continueraient actuellement à augmenter dans cette fourchette», dénonce Felix Schneuwly. Comme il y a un an, les caisses maladie n’ont plus de réserves pour amortir les fluctuations des coûts.