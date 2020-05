Suisse

Hausse de la production d'énergie hydraulique

La mise en service de nouvelles centrales et la rénovation de celles existantes ont fait croître la production énergétique en Suisse.

La Suisse comptait au 1er janvier 674 aménagements hydroélectriques en exploitation d'une puissance de 300 kW et plus. C'est seize de plus qu'un an plus tôt. La production a progressé d'environ 118 GWh, à 36'567 GWh par an.