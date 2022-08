Votations du 25 septembre: Hausse de la TVA: «pour une famille, environ 200 francs de plus par an»

Elles ont coutume de dénoncer la gauche et ses taxes. Or, ce jeudi, c’était bien la droite et les organisations économiques qui sont venues dire tout le bien qu’elles pensaient de l’augmentation de l’une d’elles, payée par tout le monde et au quotidien qui plus est. Economiesuisse, l’Union suisse des arts et métiers, l’Union patronale et l’Union suisse des paysans ont appelé à accepter la réforme de l’AVS et son financement par la hausse de la TVA.