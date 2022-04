Suisse: Hausse des accidents d’escalade de bloc

Entre 2015 et 2019, les accidents d’escalade de bloc ont plus que triplé, passant de 300 à plus de 1000 cas. «Cela provient, d’une part, d’un engouement croissant pour ce sport, mais aussi, d’autre part, du fait que le bloc est un sport de loisirs pouvant être pratiqué sans grande expérience sportive préalable», explique ce mercredi la Suva dans un communiqué de presse.