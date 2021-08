Racisme : Hausse des attaques contre les Américains noirs ou d’origine asiatique

Le nombre de crimes racistes commis contre des Afro-Américains et des Américains d’origine asiatique a augmenté en 2020.

Getty Images via AFP

Cliff Albright, le fondateur de Black Voter Matter lors d’un discours célébrant le 58e anniversaire de la marche sur Washington, théâtre du discours « I have a dream» de Marthin Luther King Jr.

Une hausse de 40% concernant les Afro-Américains

Ces statistiques «confirment ce que l’on a vu et entendu dans notre travail et auprès de nos partenaires» et «montrent le besoin urgent d’une réponse globale», a commenté le ministre de la Justice, Merrick Garland.