Genève: Hausse des bourses d’études en raison de l’inflation

Les bourses et les prêts d’études vont prendre l’ascenseur à la rentrée 2023/2024. Le Conseil d’Etat l’a décidé ce mercredi, en raison de l’inflation: l’indice des prix a augmenté de 4,6% entre juin 2021 et avril 2023. Par conséquent, les montants annuels accordés passeront de 12’000 à 12’550 francs pour le niveau secondaire II et de 16’000 à 16’740 francs pour le niveau tertiaire (université et hautes écoles). En cas de reconversion professionnelle, le montant de la bourse ou du prêt sera porté de 40’000 à 41’830 francs par an.