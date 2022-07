Epidémie: Hausse des cas de la variole du singe à New York

Épidémie : Hausse des cas de la variole du singe à New York

La plus grande ville américaine -- entre 8 et 9 millions d’habitants --, considérée comme une capitale pour la défense des droits LGBTQ+, comptabilisait officiellement mercredi 336 cas «probables» de variole du singe, contre 267 la veille et 223 lundi, des chiffres qui ne reflètent pas la totalité d’une «épidémie en augmentation», selon le département de la Santé de New York.

Nombreux ratés

Dans ce contexte, le maire démocrate de la ville, Eric Adams, a indiqué avoir eu une réunion téléphonique avec le département américain de la santé et des services sociaux (HHS) et les Centres de prévention et de lutte contre les maladies (CDC) pour «discuter des contraintes d’approvisionnement auxquelles la ville de New York est confrontée et de l’urgence d’étendre la vaccination à plus de personnes, dans plus de quartiers, avec plus de partenaires et de prestataires».