Hausse des cas logique vu les assouplissements

Rédiger un nouveau commentaire

Mouai... résultats aléatoires. 25.06.2020 à 09:51

quand les test seront fait correctement, et quand les stats seront toutes les mêmes, on pourra parler d'avancement ou de recul. Il y en a qui prennent que les chiffres, d'autres sont plus intelligents et calculs aussi avec d'autres informations : Plus de test effectués ou encore la qualité des test qui ne cesse de se rapprocher du 100%. Enfin bref... se fier à ce genre de stats est inutile et ne risque qu'une chose... véhiculé à nouveau la peur chez tout le monde !