Londres – Hausse des cotisations pour sauver la santé

Londres : Hausse des cotisations sociales pour sauver le système de santé

L’augmentation des prélèvements au profit de la santé annoncée mardi par le Premier ministre Boris Johnson fait grincer des dents dans sa majorité.

Des milliards en jeu

Liste d'attente record

Le coronavirus a fortement accentué la pression sur le service public de santé, système gratuit vénéré par les Britanniques déjà mal en point avant la pandémie, avec des retards et manques de personnel chroniques. Un record de plus de cinq millions de personnes sont actuellement sur liste d’attente pour des soins non urgents en Angleterre et si rien n’est fait, ce nombre pourrait atteindre 13 millions d’ici la fin de l’année, selon le gouvernement.