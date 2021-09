Valais - Hausse des demandes de vaccination mais pas du nombre de centres

Il fallait s’armer de patience, ce matin à Collombey (VS) , pour se faire vacciner contre le Covid-19. « Entre le moment où je suis arrivé devant le centre et le moment où je l’ai quitté, deux heures et vingt minutes sont passé e s » , raconte un ado lescent de la région. La situation devrait perdurer durant plusieurs jours. Elle a été constatée ailleurs en Suisse romande, ce lundi.

L’exception sierroise

À contrario, le nombre de centres de vaccination n’augmentera pas dans le «Vieux-Pays» . Cela serait trop coûteux et compliqué à mettre sur pied dans un bref laps de temps. Le centre de Collombey est ainsi le seul ouvert du lundi au vendredi, dans le Valais romand. Il est accessible sur rendez-vous ou non. Seule restriction: la piqûre n ’ est possible qu’à partir de 16 ans. À Sion, la vaccination a lieu les après-midis, du lundi au mercredi (sans rendez-vous les lundis et mardis).