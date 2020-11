Suisse : Hausse des dépenses de santé prévue en 2021 et 2022

Au cours des deux prochaines années, les dépenses devraient à nouveau croître plus fortement, selon les prévisions du KOF.

Selon les dernières prévisions du KOF, le total des coûts de santé par habitant s'élèvera à plus de 10'400 francs en 2022 (image prétexte).

Les dépenses de santé devraient augmenter de 3,3% en 2021 et de 3,8% en 2022, selon des prévisions du Centre de recherches conjoncturelles de l’EPF Zurich (KOF). Les prévisions pour 2019 et 2020 étaient respectivement de 3,4% et 3,1%.