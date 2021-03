Mais une recherche de «Blick» a cependant montré que cette tendance était exagérée. Quelques cantons ont bien noté une légère augmentation des suicides, comme Vaud qui en a dénombré 266 en 2020, soit 8 de plus que l’an dernier, ou la Thurgovie qui en compte un de plus qu’en 2019. Mais d’autres, comme Saint-Gall, en a relevé 107, contre 121 en 2019. Globalement, tous les cantons indiquent ne pas constater une hausse significative, même s’il ne s’agit souvent que de tendances, car certaines données sont encore provisoires. La situation est la même pour l’organisation d’aide au suicide Exit, qui n’a pas constaté de hausse des demandes d’assistance. Interrogé par le quotidien alémanique, un des auteurs de la pétition indique qu’il réfléchira à adapter son texte pour rendre compte de cette réalité.

Un gros poids sur le moral

Toutefois, le stress et l’anxiété ont beaucoup progressé, surtout depuis le deuxième verrouillage débuté cet automne. Selon plusieurs enquêtes citées par «Blick», 90% des psychologues signalent que les «problèmes et symptômes se sont aggravés, ou que de nouveaux problèmes et symptômes sont apparus», principalement de type dépression, anxiété, troubles obsessionnels compulsifs, problèmes familiaux ou de couple, ou au travail et à l’école. Quelque 22% des professionnels mentionnent aussi une hausse des pensées suicidaires.