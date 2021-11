Remède des coronasceptiques : Hausse des importations illégales d’ivermectine

L’Administration fédérale des douanes a intercepté plusieurs envois illégaux de l’antiparasitaire, considéré comme traitement alternatif miracle à la vaccination par les coronasceptiques.

S’il est utilisé en médecine humaine et vétérinaire depuis plus de trente ans, le vermifuge n’est toutefois pas autorisé en Suisse pour le traitement des patients atteints du coronavirus. REUTERS

À en croire l’Institut suisse des produits thérapeutiques Swissmedic, l’Administration fédérale des douanes a intercepté plusieurs envois illégaux de médicaments vers la Suisse contenant un prétendu remède miracle contre le coronavirus. Il s’agit «d’importations illégales de médicaments contre les vers et autres parasites avec le principe actif ivermectine», rapportent les journaux de «CH Media». Entre mai et octobre 2021, il y aurait eu environ 50 annonces sur ce genre d’importations, qui d’ailleurs seraient en hausse, en Suisse.

Depuis des mois, l’ivermectine, prisée des coronasceptiques comme traitement alternatif à la vaccination, fait l’objet de campagnes de promotion sur les réseaux sociaux. S’il est utilisé en médecine humaine (pour les maladies parasitaires telles que la gale et, depuis peu, pour la rosacée) et vétérinaire depuis plus de trente ans, le vermifuge n’est toutefois pas autorisé en Suisse pour le traitement des patients atteints du coronavirus. Cela ne semble pas empêcher certains de vouloir s’en procurer.

«Vous n’êtes pas des chevaux, arrêtez ça!»

Aux États-Unis, ils sont de plus en plus nombreux à tenter de l’obtenir, sous de fausses excuses, auprès de cabinets vétérinaires. Au point que ces derniers ont été amenés à exiger systématiquement de leurs clients la preuve qu’ils possèdent effectivement un cheval. «Vous n’êtes pas des chevaux. Vous n’êtes pas des vaches. Sérieusement, les gens. Arrêtez ça», a même tweeté la Food and Drug Administration (FDA) américaine le 21 août dernier.

Le battage médiatique s’est également propagé en Europe, où les sceptiques de la vaccination font la promotion du vermifuge. En Autriche, par exemple, Herbert Kickl, chef du Parti de la liberté d’Autriche (FPÖ), a préconisé l’utilisation de l’ivermectine dans le traitement du Covid-19. En Suisse, les opposants à la loi Covid-19 défendent la thèse selon laquelle les autorités voudraient empêcher une homologation de l’ivermectine pour ne pas torpiller la campagne de vaccination, rapportent les journaux de «CH Media».

Martin Janssen, professeur émérite au Département de banque et finance de l’Université de Zurich, a fait également la promotion du médicament en relayant sur Twitter une conférence de presse tenue par le président de l’Association médicale de Tokyo, Haruo Ozaki. Ce dernier a déclaré que l’utilisation de l’ivermectine chez les patients atteints du coronavirus pourrait être utile. En précisant toutefois qu’il n’y avait pas encore assez de données sur ce sujet. Dans son tweet, Martin Janssen a encore ajouté: «Ces médecins qui osent se lever et avoir une opinion me manquent en Suisse.»

De son côté, le président de l’Association des médecins cantonaux, Rudolf Hauri, cité par les journaux de «CH Media», déconseille fortement son utilisation: «Il n’y a pas de base sérieuse pour prouver l’efficacité dans le traitement du Covid-19. Cela peut être extrêmement dangereux pour la santé.»

Pour rappel, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) recommande de ne pas utiliser l’ivermectine pour les patients atteints du coronavirus, les données des études cliniques n’ayant pas fourni de résultats probants sur son efficacité.