Etats-Unis

Hausse des intoxications aux désinfectants

Les empoisonnements aux produits nettoyants et désinfectants ont augmenté aux Etats-Unis. Le Covid-19 est pointé du doigt.

Les intoxications et empoisonnements concernent en particulier l'eau de Javel et les gels hydroalcooliques.

Le nombre d'appels aux centres antipoison américains a augmenté de 20% cette année pour des intoxications aux produits nettoyants et désinfectants. Ils concernent en particulier l'eau de Javel et les gels hydroalcooliques, ont rapporté les Centres américains de lutte contre les maladies (CDC) lundi.

Deux fois plus d'appels ont été reçus pour l'inhalation de produits désinfectants. De l'ordre de 40% des appels concernaient des enfants de cinq ans ou moins.

Transportée à l'hôpital

Deux exemples illustratifs sont décrits par les responsables de santé publique dans leur rapport. Une femme a entendu aux informations qu'il fallait laver fruits et légumes après les avoir achetés. Elle a rempli son évier d'eau chaude, de vinaigre et de 10% d'eau de Javel, avant d'y plonger ses produits. Le mélange eau de Javel/vinaigre a déclenché une réaction chimique et produit des vapeurs de chlore qui ont fait tousser la femme.