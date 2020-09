Coronavirus : Hausse des irrégularités dans le versement des aides

Un rapport du Contrôle fédéral des finances publié ce mardi indique que les infractions liées aux crédits Covid-19 de la Confédération sont en augmentation.

Les infractions concernant les cautionnements solidaires ont plus que doublé depuis le précédent rapport du CDF. À fin juillet, 859 cas avaient été relevés pour un montant de 217 millions de francs. Deux mois plus tôt, la valeur atteignant 128 millions de francs pour un total de 429 cas. À fin juillet de 134’000 crédits avaient été attribués pour un montant de 16,5 milliards de francs.

Lanceurs d’alerte

Presque tous les signalements portent sur des taux d’occupation qui dépassent les taux déclarés pour le calcul de l’indemnisation en cas de réduction de l’horaire de travail. Les secteurs les plus touchés sont le commerce de gros et de détail, la vente et la réparation de véhicules à moteur et le domaine de la santé.