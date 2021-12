Tourisme : Hausse des nuitées dans l’hôtellerie suisse pour la saison estivale

L’hôtellerie suisse a enregistré 18,2 millions de nuitées entre mai et octobre 2021. Cela représente un bond de 34,5% par rapport à 2020.

L’Office fédéral de la statistique (OFS) a publié ce lundi les résultats provisoires du nombre d’hébergements touristiques durant la saison d’été 2021 en Suisse. Entre mai et octobre, l’hôtellerie helvétique «a enregistré 18,2 millions de nuitées. Cela représente un bond de 34,5% par rapport à la même période de l’année passée», détaille le communiqué.

La plus forte croissante a été observée en mai (+213%). Une situation qui se comprend du fait que «les restrictions sanitaires liées au coronavirus étaient alors en vigueur en 2020», explique l’OFS qui note d’ailleurs que le nombre de réservations durant la saison d’été 2021 est en baisse «de 19,5% par rapport à celle de 2019».

Bond de la demande étrangère

La saison d’été 2021 a été marquée par une forte reprise de la demande étrangère (+78,8%) constate également l’OFS et cette augmentation des nuitées se retrouve pour tous les mois de la période analysée. «Pour les mois de mai et d’octobre, elle est particulièrement importante (+321,3%, respectivement +161,3%)» – à nouveau cette hausse se comprend du fait que le nombre de nuitées étrangères avait fortement baissé en 2020 à cause de la pandémie.