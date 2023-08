Vacances: hausse des pannes de voiture à l’étranger pendant l’été

Les pneus et les batteries: des points faibles

Dans le détail, 15% des pannes annoncées à AXA concernent des pneus défectueux. Les batteries des moteurs classiques sont en cause dans plus d’un tiers des cas. À noter que dès 30 °C, les batteries se déchargent plus rapidement, ce qui n’est pas le cas des batteries de voitures électriques. Ces dernières perdent tout de même un peu de leur capacité, ce qui réduit leur autonomie, précise l’assurance. La plupart des incidents sont signalés dans les pays voisins. En 2022, sur un total de 9000 pannes signalées à l’étranger, environ 2800 l’ont été depuis la France, 2000 depuis l’Italie et 1900 depuis l’Allemagne.