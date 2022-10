France-Voisine : Hausse des prix côté français pour le Léman Express

La nouvelle était attendue depuis quelques jours , c’est maintenant chose certaine. Les prix des Transports express régionaux (TER) de la région Auvergne-Rhône-Alpes, réseau qui inclut la partie française du Léman Express, vont augmenter. Le « Dauphiné libéré » indique que la commission en charge a validé à huis clos une hausse de 2,95 % pour les abonnés et jusqu’à 8 % pour les usagers occasionnels.

Cette mesure est critiquée de l’autre côté de la frontière. Selon le gouvernement, il s’agirait d’appréhender «les hausses du coût de l’énergie et de l’inflation». Le parti socialiste local ironise: «Augmenter le prix des billets : drôle de façon de préserver le pouvoir d’achat des Auvergnats et des Rhônalpins !» Pour Nathalie Teppe, de l’Association grenobloise pour le développement des transports en commun, cette décision ne ferait que «dégouter tout le monde de prendre le train».