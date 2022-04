Risque de pénurie : Hausse des prix de l’énergie: Berne pourrait soutenir les ménages

Le Conseil fédéral examine de près la situation afin de déterminer s’il faut aider les particuliers et les PME, indique Simonetta Sommaruga, qui ne peut exclure de pénurie.

Prochaine ronde tarifaire en automne

La ministre de l’Energie n’a toutefois pas souhaité indiquer la forme de l’aide discutée à Berne. «La prochaine ronde tarifaire pour l’électricité aura lieu à l'automne et nous devrons alors observer de près l'ampleur de l'augmentation des prix de l'électricité pour les particuliers. Et quelles mesures sont éventuellement nécessaires, au moins pour les ménages à bas revenus et pour certaines PME», ajoute-t-elle.