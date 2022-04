Votations du 15 mai – Hausse des prix liée à la «Lex Netflix», les analyses divergent

Abos plus chers en Suisse

Une enquête menée par la «RTS» montre qu’en comparaison internationale, les prix des abonnements aux diverses plateformes de streaming sont plus chers en Suisse qu’à l’étranger. En cause: les tarifs qui sont fixés en fonction du pouvoir d’achat, apprend-on. Pour un abonnement Premium chez Netflix (24,90 francs par mois en Suisse), un utilisateur suisse paiera environ 78 fr. par an de plus qu’en France, en Allemagne ou en Italie. Amazon Prime coûte 9 fr. 99 par mois en Suisse, 8,15 en Allemagne, 6,11 en France, 4,07 en Italie et 50 centimes en Turquie. Pour Disney+, le prix est de 12,90 chez nous, soit 3 francs de plus que chez nos voisins européens. Les écarts sont moins grands chez Apple, où la Norvège, pays riche, paie 50 centimes de plus que la Suisse, constate la «RTS».