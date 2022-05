Environnement: Hausse des résidus de pesticides sur les fruits vendus dans l’UE

Environnement : Hausse des résidus de pesticides sur les fruits vendus dans l’Union européenne

Une étude de l’ONG PAN Europe, publiée ce mardi 24 mai 2022, montre que près d’un tiers des fruits frais de l’UE était contaminé par des traces de pesticides chimiques en 2019, contre un sur cinq en 2011.

L’étude, basée sur l’analyse de quelque 97’000 échantillons de fruits frais (pêches, fraises, cerises, pommes, etc.), affirme que près d’un échantillon sur trois (29%) était contaminé par des traces de pesticides chimiques contre 18% en 2011. Or depuis 2011, relève cette ONG spécialisée, les États membres sont censés encourager les produits de substitution pour limiter autant que possible le recours à ces pesticides de synthèse – herbicides, fongicides, insecticides – considérés comme les plus à risque et dont l’autorisation est plus strictement réglementée dans l’UE.