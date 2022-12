Neuchâtel: Hausse des taxes universitaires: des montants «très loin du compte»

Un peu plus de 50 millions de francs par an ont été accordés à l’UNINE pour la période 2023-2026. Un montant qui inquiète fortement la gauche.

«Il est exclu que les étudiants fassent les frais de la politique d’austérité du Conseil d’État», a pesté jeudi le Parti ouvrier et populaire cantonal (POP), soutenu par le Parti socialiste (PS) et les Verts neuchâtelois. Cette réaction intervient en marge du rapport du Conseil d'État confié à l’Université de Neuchâtel (UNINE) sur son budget pour la période 2023-2026.

Des montants «très loin du compte»

Un peu plus de 50 millions de francs par an ont été accordés à l’UNINE pour la période 2023-2026. L’institution, mais également la gauche, attendait 4 millions de plus «afin de pouvoir se développer normalement». Des surcharges en raison de l’inflation et de l’augmentation des coûts de l’énergie ont engendré un manque à gagner de 2,5 millions de francs.