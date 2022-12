Neuchâtel : Hausse des taxes universitaires: la Fédération des étudiants s’inquiète

Concrètement, les montants semestriels passeraient de 515.- à 810.- pour les étudiants suisses et de 790.- à 970.- pour les étrangers. La FEN craint aussi que l’Université ne perde en attractivité. Une crainte partagée par le Rectorat de l’Université de Neuchâtel qui, par ailleurs, n’a pas manqué de communiquer son inquiétude globale vis-à-vis de ce projet par voie de lettre adressée à la conseillère d’État en charge de la formation, Crystel Graf.

La conseillère d’État affirme avoir entendu les préoccupations des étudiants. Pour elle, «l’argument de la précarisation est un argument que l’on va entendre et qu’on entendra dans les discussions qui auront lieu. Le but aujourd’hui était vraiment de pouvoir poser ce dossier sur la table et d'en discuter».