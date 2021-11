Genève : Hausse des violences à l’école l’an passé

Environ 350 incidents graves ont été recensés dans les établissements scolaires genevois, en 2020-21. Même s’ils restent rares, associations et syndicats s’inquiètent.

Le nombre d’incidents « graves » dans les écoles genevoises était en augmentation lors de la dernière année scolaire, comme le relate la « Tribune de Genève » . Quelque 350 cas ont été rapportés par les différents établissements, en hausse de 30% par rapport à l’année scolaire précédente, et un pic inédit depuis huit ans, selon le rapport du Service recherche en éducation (SRED). Une centaine de cas de violences physiques envers autrui ont été recensés. Parmi les élèves du secondaire, cela concernait autant des coups que des attaques verbales. On déplore également des vols, tags, déprédations d e matériel ou d ’ équipements scolaires, entre autres.

Si les cas restent rares par rapport au x 103’000 élèves du canton, et que l e Département de l’instruction publique (DIP) estime que les chiffres sont certes dans la fourchette haute mais pas atypiques, certains se montrent inquiets . Le s associations de parents pointe nt une augmentation du nombre d’élèves par classe, associée à un effet Covid. Même constat chez les syndicats d’enseignants, qui déplorent aussi un manque de soutien hiérarchique. Le DI P a assuré au quotidien genevois mettre tout en oeuvre pour protéger les employés et avoir pris des mesures pour mieux repérer et suivre l es difficult é s psychologiques des é lèves . Le DIP a ainsi constaté une hausse des entretiens infirmiers, tout comme des consultations ambulatoires par l’Office médico-pédagogique.