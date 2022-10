France : Hausse des violences envers les animaux domestiques

Les atteintes envers les animaux domestiques – mauvais traitements, sévices graves, atteintes involontaires à la vie et à l’intégrité de l’animal, abandons, etc. – ont augmenté de 30% entre 2016 et 2021, selon une étude du ministère de l’Intérieur français publiée vendredi. En 2021, 12’000 infractions visant des animaux domestiques, apprivoisés ou tenus en captivité, ont été enregistrées par la police et la gendarmerie, contre 9’200 en 2016.