Hausse du nombre de civils victimes d’armes explosives

Le chiffre «est dû à l’invasion de l’Ukraine par la Russie et à l’utilisation croissante des armes explosives dans les conflits» en Éthiopie, en Birmanie et en Somalie, précise HI. «Les infrastructures et les services vitaux tels que les soins de santé et l’aide humanitaire sont gravement touchés par les armes explosives dans les zones urbaines». Le rapport «fournit des preuves irréfutables des souffrances humaines et des catastrophes humanitaires causées par les armes explosives en zones peuplées», ajoute le communiqué.