Hausse du nombre d’élèves à la rentrée, un «défi» pour Genève

Plus de 82’000 élèves attendus lundi prochain dans les classes genevoises, soit environ 2000 de plus que l’an passé, notamment en raison de la migration.

«Année zéro» pour la nouvelle conseillère d’Etat, Anne Hiltpold, chargée du Département de l’instruction publique (DIP), au bout du lac. Après Neuchâtel et le Valais, c’était au tour du canton de Genève de présenter ce mardi la rentrée scolaire 2023-2024. Et «les défis sont nombreux», a relevé la ministre PLR élue ce printemps. Parmi ceux-ci, une hausse des effectifs, avec plus de 82’000 élèves attendus lundi prochain, soit environ 2000 de plus que l’an passé, notamment en raison de la migration. «Nous avons engagé 400 enseignants», ce qui porte leur nombre à près de 8000, a relaté Paola Marchesini, secrétaire générale du DIP.