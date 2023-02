Hausse du nombre des sans-abri qui dorment dans la rue

Angleterre : Le nombre de sans-abri qui dorment dans la rue bondit

Pendant la pandémie et les confinements, les autorités avaient débloqué des fonds pour loger provisoirement la quasi-totalité des SDF dormant dans la rue («rough sleeping»). La forte progression du nombre des personnes dans la rue l’an dernier est qualifiée de «choquante» et d’«échec collectif retentissant» par une ONG d’aide aux SDF, Homeless Link.

Elle ajoute que l’augmentation massive de ce chiffre sur un an «est la preuve que la crise du coût de la vie exacerbe les facteurs de long terme qui font que les gens n’ont plus de logement et doivent dormir dans la rue». S’y additionnent la pénurie d’habitations abordables, un système d’aides publiques «souvent punitif et un système de santé incroyablement sous tension».