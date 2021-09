États-Unis : Hausse du nombre d’États américains avec un fort taux d’obésité

En 2020, 16 États américains comprenaient au moins 35% d’habitants obèses, contre seulement 9 en 2018 et 12 en 2019.

Les États concernés sont principalement situés dans le Sud et le Midwest, région du centre du pays. En 2018, ils n’étaient que neuf sur les 50 que comptent les États-Unis, et 12 l’année suivante, selon les Centres de prévention et de lutte contre les maladies (CDC).