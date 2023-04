Ville de Genève: Hausse générale des salaires à la police municipale

Avec le printemps, les fiches de salaire de la police municipale de la Ville de Genève bourgeonnent. Le Conseil administratif a décidé, il y a deux semaines, d’une hausse générale des traitements des agents. Elle pourra aller jusqu'à 5000 francs par an, selon les années de service, le poste, ou les responsabilités (la rémunération ira de quelque 74’000 fr. annuels à 113’000 annuels en fin de carrière, pour les agents non gradés). De quoi susciter des vocations, alors que la commune lance ces jours une opération de recrutement inédite, sur le web (cf. encadré)?

Reconnaissance et exigences

Missions multiples

Ces dernières années, les agents municipaux ont en effet vu se renforcer leurs compétences judiciaires, notamment en matière de lutte contre la consommation et la détention de stupéfiants. Par ailleurs, les horaires sont plus contraignants, avec des patrouilles jusqu'à 3h du matin en fin de semaine – un cas unique dans les communes du canton, à l’exception de Carouge. «Les incivilités et les violences sont aussi plus fréquentes, le respect de l’uniforme et de l'autorité s’érode; enfin, la précarité grandissante d’une partie de la population augmente la pression sur le travail social et de proximité de nos agents, liste la conseillère administrative. La pénibilité de leur travail s’est accentuée.»