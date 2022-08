Suisse romande: Hausse historique du prix de l’électricité jusqu’à 61%

En Suisse romande, il faudra payer plus pour son électricité, l’an prochain. Romande Energie et Groupe E ont annoncé des hausses, mercredi. Mais tout le monde ne sera pas logé à la même enseigne.

La crise énergétique est aux portes de la Suisse. AFP

Dès le 1er janvier 2023, les clients de Romande Energie et Bas-Valais Energie vont devoir passer à la caisse, avec une hausse des tarifs de l’électricité de 49% pour la très grande majorité des ménages. Certains pourraient même voir leur facture d’électricité augmenter de 61%, selon un communiqué. Le fournisseur parle d’ailleurs de «hausse historique», mercredi.

Pour mieux comprendre l’impact que cela représente, Romande Energie donne l’exemple d’un ménage vivant à Morges (VD) dans un quatre pièces et consommant 2500 kWh par an. En 2023, il devra débourser 23,40 fr. de plus par mois, soit 859,25 fr. par an, au lieu de 578,75 fr. en 2022. Soit près de 300 fr. de plus.

Hausse de la rétribution

Bonne nouvelle, les producteurs d’énergie pourront bénéficier de cette importante augmentation, selon Romande Energie. Les prix de reprise de l’énergie renouvelable vont ainsi prendre l’ascenseur. Dès 2023, les autoproducteurs seront rétribués à 18,6 cts/kWh, au lieu de 9,5 cts/kWh en 2022. Soit un quasi doublement de la rétribution.

Romande Energie justifie cette hausse par sa dépendance, car elle ne couvre pas l’entier de la consommation de ses clients par sa propre production. Elle doit donc se fournir auprès d’autres acteurs du marché et se voit dépendante du coût du kWh, qui a pris l’ascenseur depuis le début de la guerre en Ukraine et a été péjoré par la sécheresse et le manque de précipitations du printemps et de l’été.

Groupe E augmente, mais pas trop…

De son côté, Groupe E a également annoncé mercredi une augmentation de ses tarifs, mais cette hausse est plus modeste. Selon son communiqué, elle atteindra en moyenne 19,4 % de plus que 2022. Il faudra payer en moyenne 3,97 ct/kWh, soit 14,90 francs de plus par mois pour un ménage moyen consommant 4’500 kWh par an.

Le fournisseur fribourgeois annonce avoir pu limiter une trop forte répercussion sur les consommateurs grâce à la production locale et durable issue de ses ouvrages hydroélectriques et des 12’500 installations photovoltaïques reliées à son réseau.

Il va aussi rétribuer davantage le courant issu des installations photovoltaïques des autoproducteurs. Dès 2023, l’entreprise rachètera 14,45 centimes chaque kWh réinjecté sur son réseau par les installations de moins de 1 MW, soit une augmentation de 55 pour cent.