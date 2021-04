Suisse - Hausse modérée des coûts de la santé en 2019

AFP Les coûts de la santé n’ont pas explosé en Suisse en 2019.

En 2019, les dépenses mensuelles de santé en Suisse ont atteint 798 francs par personne, soit 12 francs de plus que l’année précédente. Selon les chiffres publiés mardi par l'Office fédéral de la statistique (OFS), les dépenses totales de santé en Suisse se sont montées à 82,1 milliards de francs en 2019, 1,8 milliard de plus qu’en 2018. Elles se sont accrues de 2,3% par rapport à l’année précédente, une hausse qui est inférieure à la tendance des cinq dernières années (+2,8%).

Dans le détail, les dépenses individuelles ont été couvertes à raison de 302 francs par l’assurance-maladie obligatoire et de 149 francs par l’État. 52 francs ont été financés par des assurances sociales telles que l’AVS, l’AI et l’assurance-accidents, 30 francs par d’autres régimes de protection sociale sous condition de ressources, 56 francs par des assurances complémentaires et 11 francs par d’autres financements privés.

199 francs par ménage

L’OFS note que près de 200 francs par année restent à la charge des particuliers. En plus des primes d’assurance-maladie et des impôts, les ménages ont dû débourser directement199 francs. Ce montant comprend le financement des prestations des établissements médicosociaux, des traitements dentaires ainsi que la franchise et la participation aux frais prévues par l’assurance-maladie pour les traitements hospitaliers et ambulatoires.