Effet secondaire du covid : Hausse vertigineuse des menaces contre les politiques suisses

Depuis le début de la pandémie, le nombre de menaces et insultes proférées sur internet à l’encontre de parlementaires ou membres de l’exécutif ont atteint des sommets préoccupants.

Depuis le début de la pandémie, les menaces sur internet visant les élus et élues sont légions

En un an, la situation sécuritaire des personnalités politiques s’est détériorée. Les statistiques de la Police fédérale (Fedpol) l’attestent, rapporte la « SonntagsZeitung » du jour. Le nombre d’annonces de la part de parlementaires ou conseillers fédéraux menacés ou insultés sur les réseaux sociaux a pris l’ascenseur en un an.

En 2019, il y avait 5 rapports pour ce type d’incidents, en 2020, leur nombre s’élevait à 51. Et, en 2021, c’était… 237, entre les seuls mois de janvier et d’avril. Le Ministère public de la Confédération a condamné un Bernois qui avait appelé au viol de la Conseillère fédérale Simonetta Sommaruga sur Facebook.

Bien qu’il soit possible que plus de cas soient dénoncés, alors qu’ils étaient peut-être simplement ignorés par le passé, il n’en reste pas moins que ces chiffres traduisent un climat toujours plus tendu. «La masse de messages haineux envers les politiciens a considérablement augmenté ces dernières années», a indiqué le porte-parole de Fedpol.