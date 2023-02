La Poste : Hausses de salaires pour tout le monde: minimum 4000 fr. par mois garantis

Plus personne ne gagnera moins de 4000 francs bruts par mois à La Poste. L’entreprise a annoncé mardi avoir trouvé un accord avec les syndicats pour des augmentations de salaires qui entreront en vigueur en avril. «Le salaire minimum augmente pour s’établir à 52’503 francs bruts annuels (+1850 francs par rapport à aujourd’hui). Dès lors, l’ensemble des collaboratrices et collaborateurs soumis à la CCT de la Poste, et travaillant à plein temps, gagneront plus de 4000 francs par mois», écrit La Poste, dans son communiqué.

Les plus bas salaires seront augmentés de 3,5%. Au niveau global, les hausses de revenus seront de 2,5% en moyenne. Chez les plus hauts salaires, il s’agira principalement de hausses individuelles. «Les mesures salariales 2023 concernent quelque 26’700 collaboratrices et collaborateurs de la Poste et 2600 de PostFinance, écrit La Poste. Les partenaires sociaux avaient à cœur de préserver en priorité le pouvoir d’achat des personnes à bas et moyens revenus.» L’accord ne concerne pas certaines filiales de l’entreprise, comme CarPostal.