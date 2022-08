Suisse : Hausses des salaires de 3 à 5% exigées

Travail.Suisse et ses fédérations veulent que tous les salariés touchent des augmentations. Ceci en raison de la forte hausse du coût de la vie et des gains de productivité des entreprises.

Il faut des augmentations de salaire générales de 3 à 5% pour tous ceux qui travaillent en Suisse. Telle est la revendication de Travail.Suisse et de ses fédérations lundi. «L’économie suisse affiche une vigoureuse croissance et comme l’année dernière, les entreprises réalisent des bénéfices élevés. Pendant ce temps, les travailleuses et travailleurs voient leurs coûts augmenter et subissent un stress croissant», relève l’Association faîtière indépendante des salariés dans un communiqué. Il est urgent que les choses changent, estime-t-elle.