Suisse

Haut lieu de la coke: Saint-Gall détrône Zurich

Une nouvelle analyse des eaux usées de Suisse montre que la ville des bords de la Limmat n’est plus en tête de classement en matière de consommation de cocaïne.

En Suisse, un nombre grandissant de personnes prennent de la cocaïne. Les concentrations mesurées dans les eaux usées à Saint-Gall, Zurich, Bâle et Genève se sont démultipliées au cours des dernières années, rapporte le «St. Galler Tagblatt». Le journal se base sur une récente analyse de l’Observatoire européen des drogues et des toxicomanies.

Pureté de la poudre

En matière de consommation, Saint-Gall a désormais détrôné Zurich, qui se trouvait jusqu’à présent en tête de classement de notre pays. L’observatoire énonce deux causes pouvant expliquer cela: soit les gens prennent réellement plus de coke à Saint-Gall qu’à Zurich, soit la poudre consommée à Saint-Gall est plus pure que celle que l’on trouve dans la ville des bords de la Limmat. Selon le journal, la drogue vendue à Zurich dans les quartiers chauds et où les gens font la fête est souvent de basse qualité.