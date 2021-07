Cologny (GE) - Haut lieu de la gastronomie, l’Auberge du Lion d’Or est rachetée 

Emplois garantis

De fait, les deux chefs ainsi que leur équipe restent en place. Ils sont les «garants de l’excellence de cette maison», a souligné le repreneur. «J’ai 64 ans, énonce Gilles Dupont, l’un des deux maîtres ès gastronomie des lieux, et Thomas Byrne en a 68: on a plus de souvenirs que d’avenir. Il faut assurer le futur de l’établissement et celui des employés, tous conservés.» Le chef explique que l’accord avec M3 est apparu comme une évidence. Son patron, Abdallah Chatila, est «un enfant de la commune, un client fidèle qui respecte nos collaborateurs et l’histoire du restaurant».